◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)箱根駅伝予選会で山梨学院大学が3位に入り、本大会への出場が決定。サンリオとのスポンサー契約で注目が集まる中、大崎悟史監督が「キティちゃんをつけて、1年目から予選落ちするわけにはいかないなと思いました」と振り返りました。来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計