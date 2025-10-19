歌舞伎俳優の中村橋之助（29）が19日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。母で女優の三田寛子（59）のスパルタ教育について語った。橋之助は小中学生を振り返り、母に稽古や習い事などのハードスケジュールを科されていたと言及。さらに「何があっても休ませてもらえなかった」とも語り「子供の頃は踊り、三味線、鳴物のお稽古があったんですけど、僕は野球が大好きで。母にはそれに行くならお稽古も全部行