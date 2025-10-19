ヨルダン川西岸地区の乾いた丘で、夫をイスラエル人の入植者の発砲によって失った女性と出会った。「決してゆるさない。このことは子どもたちにも伝えていく」…そうつぶやいた彼女の肩越しに、真新しい入植者の家々が見えた。一方で、イスラエルにはユダヤ人とアラブ系住民が共に暮らす“共生の村”がある。連綿と続く憎しみの連鎖は断ち切れるのか――分断を超えて、共に生きる可能性を探る。（NNNロンドン支局鈴木あづさ）■