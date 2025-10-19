通販大手のアスクルは19日、サイバー攻撃によるシステム障害が発生し、商品の受注や出荷を停止したと発表した。コンピューターウイルス「ランサムウエア」への感染が原因としている。対象は法人向け事務用品通販サービスの「アスクル」や個人向け通販の「ロハコ」など。すでに受け付けた注文もキャンセル扱いになるという。19日午前に感染を検知した。同日夜の時点で復旧の見通しは立っていない。個人情報や顧客データの流出の