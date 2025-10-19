長野県飯田保健所は１７日、下伊那郡の事業所で３０歳代〜７０歳代の従業員ら男女計８人が毒キノコ「ツキヨタケ」を食べ、食中毒になったと発表した。いずれも快方に向かっているという。同保健所食品・生活衛生課によると、８人は１５日午後２時頃に従業員の知人から譲り受けた野生のキノコを使用した煮物やスープを食べたところ、同日午後３時頃から嘔吐（おうと）や頭痛、下痢の症状が表れた。同日に７人が病院を受診し、そ