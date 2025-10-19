１６日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、大悟飲み後輩芸人の回が放送された。かまいたち・濱家隆一やダイアン・津田篤弘、とろサーモン・久保田かずのぶ、ヒコロヒーら錚々たる顔ぶれの１１人が集結。濱家は「まだ氷山の一角」と説明した。大阪時代からの「１期生」だった久保田や津田に、吉本以外の若手もおり多士済々。歴が浅いのは？との問いに、や団のロングサイズ伊藤が「ボクです。半年」と手を挙げた。ＳＭＡ所属