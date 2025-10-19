ラミネ・ヤマルは、世界最高の選手として認められるためにバロンドールを必要としていたわけではない。弱冠18歳でバルセロナという特権的なクラブでプレーしながら、最大のインパクトを与え、デジタル化と巨大産業化が加速する現代サッカーを誰よりも体現している。昨年、戴冠することなく王座を追われたヴィニシウス・ジュニオールにとってバロンドールは名誉を懸けた戦いだった。一方、来年以降も最有力候補の１人に挙げられ