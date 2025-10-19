現地10月19日に開催されるベルギーリーグの第11節で、伊東純也が所属するヘンクが敵地でセルクル・ブルージュと対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、日本代表帰りの伊東はメンバー外となった。32歳の日本代表MFは、今月14日に行われたブラジル戦、１−２で迎えた54分から出場すると、２アシストを記録。今まで一度も勝利したことがなかった難敵相手に鮮烈なパフォーマンスを披露して、３−２の歴史的