元西武監督の松井稼頭央氏（49）が、CS放送スカイAの人気企画「第6回プロ野球仮想ドラフト会議」に出演。西武が1位指名すべきドラフトの目玉選手を挙げた。松井氏が西武が獲るべき選手に挙げたのは創価大・立石正広内野手（4年）だった。世代ナンバー1のスラッガーで、複数球団の競合は必至だが、松井氏は「（西武は）サード、セカンドが固定されていない。打てるセカンドがいると（打線が強固になる）」と指摘した。野手