フランスで開幕したフィギュアスケートグランプリシリーズで、新潟市出身の中井亜美選手が、シニアデビュー戦で優勝を果たしました。 ショートプログラム1位でフリーに臨んだ中井選手。演技冒頭のトリプルアクセルは、着氷がやや乱れたものの大崩れはせず。その後は、コンビネーションジャンプを立て続けに決めて、17歳の高校2年生がシニアデビュー戦で初優勝を飾りました。