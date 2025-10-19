球団初のワールドシリーズ進出に王手をかけているマリナーズ。第6戦はローガン・ギルバート投手は、「ここまで来られただけでも素晴らしい」と思いを語りました。ギルバート投手はポストシーズン3試合に登板し、11イニングで4失点。前回は第2戦で3回3失点(自責2)となっており、ブルージェイズの新人右腕トレイ・イェサベージ投手と再戦となります。「ここまで来られただけでも素晴らしい」と話し、「こういう瞬間を夢見て育ってき