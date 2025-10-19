本格スポーツ仕様の2ドアクーペ！スバルのインドネシア法人は2025年9月27日、ピュアスポーツモデル「BRZ」の新たなチューニング仕様「BRZタイムアタックスペシャル」を公式SNSを通じて発表しました。後席は…ない！BRZは、トヨタと共同開発したピュアスポーツモデルです。水平対向エンジンによる「低重心FRパッケージング」を採用し、意のままに操る楽しさを追求。2012年に初代がデビューし、2021年に2代目となり、現在に至っ