◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハム・山県秀が初回の守備で交代した。「２番・遊撃」で先発。１死一塁、打者・柳町の時に一塁走者の周東が二盗。周東の足がタッチしようとした山県の左膝付近に当たった。山県はその場で動けなくなり、担架に乗せられて退場。二塁の水野が遊撃に回り、石井が二塁に入った。山県は