2025年10月19日の『情熱大陸』に郷ひろみさんが登場。70歳を迎えた今も精力的に活動を続けるその秘密に迫り、半世紀にわたる芸能活動を振り返ります。そこで、郷さんがデビュー50周年の活動をはじめた66歳の時に、「プラチナの70代」を迎えたいと目標を語った『婦人公論』2021年10月26日号のインタビューを再配信します。*****2021年8月から「デビュー50周年」としての活動を始めた郷ひろみさん。66歳の今も昔と変わらぬ若々しい姿