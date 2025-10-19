自分の価値観とは違う行動をされたら、驚いてしまうこともあるでしょう。相手が仲のいい人だったら自分の意見を主張できますが、ママ友のように微妙な関係の人が相手だと、自分のなかでモヤモヤを抱えて込んでしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんも、ママ友の行動に悩んでしまったようです。『ママ友にお弁当のピックを捨てられました』小学1年生の娘さんを連れて、数組のママ友親子と一緒にお出かけをした投稿者さん。手作