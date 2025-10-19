¤­¤ç¤¦¡Ê19Æü¡ËÍ¼Êý¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Î¥³ー¥Ý¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Û¡Ë¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Ý¤Î¾ì½ê ¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þ²á¤®¡¢ÄÅ»³»Ô»³ËÌ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Ý¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à½÷À­¤«¤é¡¢¡Ö¥³ー¥Ý¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½»¿Í¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥³ー¥Ý¤Î°ì¼¼¡¢Ìó1