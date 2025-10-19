◆りそなBリーグ2部（B2）岩手73−75福岡（19日、盛岡タカヤアリーナ）ライジングゼファー福岡は接戦を制し、今季初の3連勝で通算4勝3敗として西地区3位に浮上した。序盤から岩手の激しい守備に苦しめられたが、第3クオーター（Q）に3点シュート攻勢で逆転。その後も波に乗りきれずに一進一退の状況が続いたが、1点を追う第4Q残り3秒で青木龍史が逆転の3点シュートを決めた。この日、チームの3点シュート成功率は60％（25