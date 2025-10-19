伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う市議会議員選挙は、19日投開票を迎えこれまでの投票率は前回選挙を大きく上回っています。 【動画】田久保市政の是非問う伊東市議選投票進む 投票率は前回選挙より10．67ポイント上回る ＝静岡県 学歴詐称疑惑を巡り伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して前職18人、新人12人のあわせて30人が立候補しています。19日午後5時現在の投票率