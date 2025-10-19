静岡県沼津市に本社を置く食品スーパーが、地元の専門学校生と、静岡の食材を使ったロールケーキを共同開発しました。 【動画】「めっちゃまっちゃロール」学生と食品スーパーが共同開発 静岡県内産の抹茶とニューサマーオレンジジャム使用＝静岡・沼津市 〈学生〉 「『めっちゃまっちゃロールケーキ』販売しています」 フードストアあおきが販売