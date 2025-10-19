任期満了に伴う上越市長選挙が告示され、過去最多となる現職と元職、新人の合わせて6人が立候補しました。 立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、新人の小菅淳一さん(73)、新人の石田裕一さん(62)、元職の宮越馨さん(84)、現職の中川幹太さん(50)、新人の風間直樹さん(59)、新人の丸山章さん(71)の6人です。 上越市長選は26日、投開票です。