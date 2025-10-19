南海トラフ巨大地震による大規模な災害を想定した静岡県の総合防災訓練が、焼津市と藤枝市で行われました。 【動画】熱中症対策で初の10月開催 南海トラフ想定した県総合防災訓練＝静岡県 県の総合防災訓練は、南海トラフ巨大地震の発生を想定し毎年行われていて、2025年は熱中症対策により、初めて10月の開催となりました。10月19日は焼津市と藤枝市内約70か所の会場に、自衛隊や消防、地域住民など計3万人以上が参加したという