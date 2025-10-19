新潟県五泉市にある農業関係の店舗の敷地内に侵入し、苗を盗んだ疑いで、66歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市木越荒屋に住む無職の男（66）です。男は10月1日午前5時ごろ、五泉市にある農業関係の店舗敷地内に無断で侵入し、屋外に置かれていた苗6個（時価合計約1800円相当）を盗んだ疑いが持たれています。事件は被害店舗から警察に通報があったことで事件が発覚しました。五泉市内では、以前から畑で