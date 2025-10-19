【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動する土岐隼一が約3年半振りの2ndフルアルバム『JUMBLE!!』を11月19日に発売する。このたび、アルバムに収録される「トイ・フレーム」MVが土岐隼一 Official Channelにてワンコーラス公開された。さらに「土岐隼一2ndフルアルバム発売記念ライブ2026（仮）」が2026年2月28日(土)大阪、2026年3月14日(土)東京にて開催決定。合わせて大阪ではFC限定ツアー＆イベン