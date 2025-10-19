【モデルプレス＝2025/10/19】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、西浦心乃助（にしうら・しんのすけ／16）にフィーチャーする。【写真】16歳イケメン俳優、奇抜なトーヨコキッズに変身◆「ぼくたちん家」で話題・西浦心乃助って？西浦は、2009年7月10日生まれの兵庫県出身。2024年に株式会社アミューズが開催した大型オーディション「NO MORE FILTER」