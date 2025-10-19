【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の斉藤祥太（39）が10月19日、自身のInstagramを更新。第2子が誕生したことを報告した。【写真】斉藤祥太、妻との結婚式ショット◆斉藤祥太、第2子誕生を報告祥太は「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」とし、披露宴の写真を公開。「皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです」「とても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と喜びをつづった