◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハムが３連勝で、対戦成績を３勝３敗（アドバンテージの勝敗含む）とし、逆王手をかけた。日本シリーズ進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）、ＣＳで逆王手をかけたチームの星取りは（□、■はアドバンテージによる勝敗）７３年阪急●〇●〇→●南海７７年阪急〇●●〇→〇ロ