三陸鉄道リアス線盛駅（岩手県大船渡市）とＪＲ八戸線八戸駅（青森県）を約７時間かけて結ぶ臨時の直通列車「リアスうみねこライナー」が１８日、運行された。赤、青、白のトリコロールの車両が青森県内を走った。三鉄によると、東日本大震災の影響でＪＲの一部区間がＢＲＴ（バス高速輸送システム）となって以降、イベント列車を除き、直通列車の運行は途絶えた。今回は県をまたいだ旅を楽しんでほしいと、同社とＪＲ東日本が