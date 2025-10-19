言わずと知れた天下人・豊臣秀吉。その裏で活躍したのが秀吉の実弟である秀長。来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公でもあります。農民出身の豊臣兄弟が“血の絆”で戦国乱世を駆け抜け、いかにして立身出世を遂げたのか。新刊『450年前にタイム・スリップ！ 豊臣兄弟と天下統一の舞台裏』（青春出版社刊）から、豊臣秀長の激動の人生を紹介します。そもそも豊臣秀吉の弟って、どんな人？豊臣秀吉の弟、豊臣秀長とはどんな人