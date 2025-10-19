【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの新曲「レシピ」（YouTube Ver.）MVがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。 ■「レシピ」は『パパと親父のウチご飯』の世界観にリンクした温かいポップソング！ 「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。 嬉しい時、楽しい時、大変な時。日々生きている中で大切な誰かと過ご