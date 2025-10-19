秋の北信越高校野球の決勝が19日に行われ、帝京長岡が日本文理を破り優勝しました。 大会史上初の県勢対決となった決勝戦。2対2の同点で迎えた8回。帝京長岡は1アウト2塁3塁のチャンスをつくり、途中出場の富田惇紀選手が右中間を破るタイムリー。さらにスクイズも決まり、この回、３点を勝ち越します。 最後は7回から登板したエース工藤が抑えて試合終了。接戦を制した帝京長岡が秋の北信越大会、初優勝を果た