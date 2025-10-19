3本塁打でブルワーズの夢砕いた大谷…被弾投手から驚きの声米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5-1で勝利し、4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は打っては3本塁打、投げては6回0/3を無失点、10奪三振と驚愕のパフォーマンスを披露。被弾した相手投手からも称賛の声が止まらない。MLB公式サイトは「クルーの魔法のよう