人気グラビアアイドルの榎原依那（27）が2025年12月3日に2nd写真集（講談社）を発売することを、このほど発表した。それに併せて、「自身初」のヒップライン丸見えな先行カットも公開した。 【写真】“新境地”に至る大胆ショット！ 2024年2月にグラビアデビューを果たし、その「グラマラス」すぎるボディで、メジャー雑誌のカバーを数々飾った榎原。”グラビア界の超新星”と呼ばれた逸材が、自ら「1st写