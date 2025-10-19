女優・横山めぐみ（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。SNSで“大騒ぎ”になった出来事を告白した。この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、横山のほかに、フリーアナウンサーの有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、タレント・かとうれいこ（56）がトークで盛り上がった。番組では、かとうれいこの27年ぶり写真集が話題とな