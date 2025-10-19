グローバルボーイズグループ・JO1が、18日、19日の2日間にわたって、東京・海の森水上競技場 特設会場で開催した5周年記念スペシャルイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』が、20日午後11時から深夜1時まで「フジテレビTWO ドラマ・アニメ」で独占放送されることが19日、発表された。【写真】ボルドー衣装で登場！Stray Kids名曲をカバーしたJO1同イベントは、JO1初の野外単独ライブとなり、2日間で首都圏最大級の1万5000