昨年８月いっぱいでフジテレビを退社し、同１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１９日、インスタグラムで完全受注販売の２０２６年カレンダーをプッシュした。脚が長〜く見える撮影オフショットとともに「この冬はロングブーツを買って、たくさん履きたい！と思いました」と投稿。２１日に締め切る受注販売を再ＰＲした。カレンダーは壁掛けカレンダー（税抜き４５００円）と卓上カレンダー（税抜き３０００円）