「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは試合後、初回の守備で負傷交代した山県秀内野手が左大腿部挫創と診断され、縫合処置を終えたと発表した。この日の一回１死、ソフトバンク・周東が二盗を試みてセーフ。この際、滑り込んだ周東のスパイクがタッチにいった遊撃手・山県の左膝に入った。山県はその場に倒れこみ、起き上がることができず。運び込まれた