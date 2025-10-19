任期満了に伴う岡山県の玉野市長選挙は、きょう（19日）投票が行われました。 【写真を見る】【玉野市長選速報】投票率は49.29％と前回を下回る前職・現職・新人による3つ巴の選挙戦【午後7時40分現在】 玉野市長選挙に立候補しているのは届け出順に、・前の市長の黒田晋氏・現職の柴田義朗氏・元玉野市議会議員の福本崇氏の3人です。投票は市内28か所の投票所で行われ、投票率は49.29%と、前回を2.38ポイント下回っています