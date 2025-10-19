プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは19日、アウェーでサンロッカーズ渋谷と対戦し、92-69で勝利しました。 前日のGAME1も85-76で快勝していて、リーグ戦6連勝となりました。 次節は25日と26日アウェーで富山グラウジーズと対戦します。