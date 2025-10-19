任期満了に伴う平戸市長選挙は19日、投票が行われました。このあと開票作業が行われ、19日夜遅くに当落が判明する見通しです。 平戸市長選挙は届け出順に元国会議員秘書の松尾 有嗣氏(49)、行政書士の松本 和之氏(71)、元市議会議員の山内 貴史氏(47)のいずれも無所属新人による三つ巴の構図となりました。 投票は午後6時に締め切られ、午後4時時点の推定投票率は73.09％となっています。 開票作業は午後8時から行われます。