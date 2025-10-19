嵐が１９日、公式ファンクラブサイトなどで、デビュー記念日の１１月３日にファンクラブ会員限定配信で「生配信だヨ嵐会２０２５」を開催することを発表した。デビュー２６周年を迎える１１月３日の午後５時から、メンバー５人そろっての生配信が決定。この日からファンクラブサイトで無料視聴チケット申し込みが開始された。グループは今年５月に公開したファンクラブ会員向け動画で、来春のツアーをもって活動を終了するこ