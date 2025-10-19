１８日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に女優の杉咲花（２８）がゲスト出演。“特別な場所”としてハワイを訪れた様子が放送された。女優としての向き合い方について「準備時間が、一番時間をかけて根を詰める時間かもしれない。所作とかって（芝居に）にじみ出る気がして、医療ものをやる時だったら、縫合の練習とか」と話す杉咲。「ネガティブ思考なので、どちらかというと思い詰めてしまうんです