写真左から、松尾崇氏、広瀬浩一氏、栗原絵里子氏、梅沢保雄氏任期満了に伴う鎌倉市長選は１９日、告示され、届け出順にいずれも無所属で、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５選目を目指す現職の松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）の４人が立候補した。投開票は２６日。４期１６年の松尾市政に対する評価や、同市深沢地区への庁舎移転問題、深