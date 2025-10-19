◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハムは19日、山県秀内野手（23）が福岡市内の病院で検査を受け、左大腿部挫創と診断され縫合処置を終えたと発表した。山県は同日の「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第5戦に「2番・遊撃」で先発出場。初回に盗塁カバーに入った際に滑り込んできたソフトバンク・周東の左