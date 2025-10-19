グローバルボーイズグループ・JO1が19日、東京・海の森水上競技場 特設会場で5周年記念スペシャルイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』2日目公演を開催。9人体制のパフォーマンスで、JAM（ファンネーム）への感謝を伝えた。【ライブ写真】2日間で2万発の花火！浴衣姿のJO1ライブは、デビュー曲「無限大」でスタート。気迫にあふれたJO1のパフォーマンスと夜空を彩る花火が完全にシンクロし、5周年アニバーサリーにふさわ