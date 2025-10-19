【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は19日、北部の南北軍事境界線付近で同日午前（日本時間同）、越境して韓国側に入った北朝鮮の軍人1人を確保したと明らかにした。亡命の意思を示しているという。聯合ニュースによると、軍人の亡命は6月の李在明政権発足後では初めて。韓国軍は、この軍人の動きを把握した直後から「追跡、監視し、誘導作戦を実施した上で身柄を確保した」と説明。詳しい経緯を調査するとしている。朝鮮人民軍