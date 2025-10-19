福島県警南相馬署は１７日、南相馬市の３０歳代男性が、警察官のなりすまし詐欺で現金約１８００万円をだまし取られたと発表した。同署によると、４日、男性の携帯電話に福岡県警の警察官を名乗る男から電話があり「クレジットカードが不正利用され、被害が出ている」と言われた。別の警察官を名乗る男に誘導されたビデオ通話で「逮捕状」と記された書類を示された上、「あなた名義で偽造された銀行口座がある。逮捕されない