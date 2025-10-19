勤務先におよそ200万円の損害を与えたとして、工具などの卸売会社の元社員の男が警視庁に逮捕されました。背任の疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市の卸売会社の元社員・高山聡容疑者（46）です。高山容疑者は2021年の1月から3月までの間、4回にわたって、商品の注文を受けていないにもかかわらず、電動ドリルや溶接機などを発注し、勤務していた会社にあわせておよそ200万2000円の損害を与えた疑いがもたれています。警視庁により