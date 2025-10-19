阪神がＣＳファイナルＳでＤｅＮＡを３タテ（４勝０敗）と圧倒し、日本シリーズへ駒を進めた。レギュラーシーズン最終戦から１２日のブランクを経ての圧勝劇を、デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏が振り返ると共に、日本シリーズへの期待感を語った。◇◇まずはＣＳファイナルＳ第１戦。阪神は０−０で迎えた六回、ようやくチャンスらしいチャンスをつくり、１死二塁から近本が三盗、森下の適時打で先制点を奪った