SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、俳優として活躍中の北野瑠華さんのFLASHデジタル写真集「北野瑠華波間に誘われて」がリリースされました。【写真】テニススコートめくり下着チラ見せビーチでTバック北野瑠華さんが限界突破2024年発売した1st写真集が大ヒット！勢いそのままにドラマ「グラぱらっ！」で主演に抜擢されるなど、今絶好調の北野さんの爽やかな笑顔と無邪気なしぐさが詰まった