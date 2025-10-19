◆全日本実業団対抗女子駅伝予選会（プリンセス駅伝）（19日・福岡県宗像ユリックス発着＝6区間42・195キロ）三井住友海上が大会新記録の2時間15分53秒で1位。九州勢では4位京セラ、11位肥後銀行、15位クラフティアが入り、上位16チームに与えられる本大会（クイーンズ駅伝）の出場権を得た。クラフティアは今月1日に九電工から社名変更したばかり。昨年は予選会を欠場していたこともあり、井手貴教監督は「ヒヤヒヤしたけ